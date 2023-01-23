Власти Петербурга согласовали расширение производства электроники в Особой экономической зоне

Производство радиоэлектроники на территории Петербурга в Особой экономической зоне будет расширено. Предполагается, что по итогам года будет произведено до одного миллиона изделий.

Соответствующую заявку "Пантес" одобрили 23 января в ходе рабочего совещания правительства города. Согласно условиям, предприятие выкупит в собственность участок площадью 1,2 гектара на территории Новоорловская Особой экономической зоны "Санкт‑Петербург". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Завод по производству электроники был открыт компанией "Пантес" летом 2022 года. Тогда было создано около 200 рабочих мест. В перспективе мощности производства будут увеличены, а также привлечен дополнительный персонал.

В пресс-службе отметили, что за первый год работы планируется выпустить до миллиона единиц высокотехнологичных изделий, которые будут использованы крупнейшими российским предприятиями в сферах энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в ходе рабочей встречи вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов рассказали о перспективах производства на бывшем заводе Nissan. Предполагается, что у площадки есть большой потенциал.