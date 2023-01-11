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Поляков объяснил, что нужно для перезапуска завода Nissan

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© Фото: пресс-служба администрации Петербурга

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В ходе рабочей встречи вице-губернатор Кирилл Поляков и президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов рассказали о перспективах производства на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

По словам Соколова, у площадки есть большой потенциал. В ближашее время планируется рассмотреть новых партнеров по производству. В частности, речь идет о ссозданном в Петербурге электромобиле.

Также президент АО "АВТОВАЗ" еще раз напомнил, что что на заводе во втором полугодии текущего года начнут выпускать LADA. В последующие годы локализация автомобилей продолжится. 

В свою очередь, вице-губернатор Кирилл Поляков подчеркнул, что Петербург заинтересован в возобновлении производства предпрития. Чтобы поспособствовать запуску, город и область, по словам Полякова, готовы предоставить АВТОВАЗу доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Благодаря этому будет организован выпуск новых моделей LADA, а работу смогут получить более двух тысяч сотрудников завода.

Вице-губернатор отметил, что поддержка АВТОВАЗу будет оказана и за счет региональных программ поддержки промышленности, включая средсвта из Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что бывший завод японской автокомпании Nissan в Петербурге перейдет к группе "АвтоВАЗ" уже в январе или феврале 2023 года.

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