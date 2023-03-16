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По итогам белорусского продовольственного форума Петербург заключил контракты на более чем 14 млрд рублей

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© Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

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На территории Северной столицы прошел второй белорусский продовольственный форум, по итогам которого заключили контракты на более чем 14 миллиардов рублей.

Так, 16 марта стало известно, что Санкт-Петербург заключил контракты на поставку белорусской продовольственной продукции, их общая стоимость составила 14,6 миллиарда рублей. Об этом пишет "Петроград".

Отмечается, что форум, состоявшийся в Петербурге, стал эффективным форматом переговоров для российского и белорусского бизнеса. Кроме того, благодаря ему появляются  новые возможности для укрепления экономических связей.

Известно, что в мероприятии приняли участие более 400 компаний из России и Белоруссии. Кроме того, на форме присутствовали представители бизнеса из 19 регионов РФ. 

Напомним, что первый Белорусский продовольственный форум прошел с 29 по 31 марта прошлого года в рамках визита в город на Неве премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. 

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