По итогам белорусского продовольственного форума Петербург заключил контракты на более чем 14 млрд рублей

На территории Северной столицы прошел второй белорусский продовольственный форум, по итогам которого заключили контракты на более чем 14 миллиардов рублей.

Так, 16 марта стало известно, что Санкт-Петербург заключил контракты на поставку белорусской продовольственной продукции, их общая стоимость составила 14,6 миллиарда рублей. Об этом пишет "Петроград".

Отмечается, что форум, состоявшийся в Петербурге, стал эффективным форматом переговоров для российского и белорусского бизнеса. Кроме того, благодаря ему появляются новые возможности для укрепления экономических связей.

Известно, что в мероприятии приняли участие более 400 компаний из России и Белоруссии. Кроме того, на форме присутствовали представители бизнеса из 19 регионов РФ.

Напомним, что первый Белорусский продовольственный форум прошел с 29 по 31 марта прошлого года в рамках визита в город на Неве премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.