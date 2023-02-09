В Москве оценят успешность реализации проектов Light Industrial в рамках ежегодного форума

Столица готовится принять экспертов различного профиля в рамках четвертого форума, посвященного объектам формата Light Industrial. Этой весной состоится уже четвертое подобное мероприятие. Участники поделятся опытом в реализации проектов, связанных с сегментом малых складов. В том числе обсуждение коснется развития формата при редевелопменте промышленных территорий.



Форум Light Industrial 4.0, посвященный сегменту складов площадью не более 200-5000 кв. м, пройдет в Москве 14 апреля. Мероприятие организует компания Skladman USG. На форум ждут девелоперов, дистрибьютеров, инвесторов, арендаторов и собственников, а также представителей органов власти и других экспертов.



Востребованность сегмента Light Industrial как антипода крупногабаритных складов Big Box стабильно растет. При этом арендаторы ищут не просто небольшое помещение, а современную удобную площадку с доступной локацией. Как сообщают специалисты компании-организатора, за рубежом доля такого формата уже превысила площади крупных складов.



В России пока еще спрос на подобные склады превышает предложение. В связи с этим девелоперы и инвесторы заинтересованы в проектах, обещающих быть востребованными у потребителей. Предыдущий форум, состоявшийся в 2019 году, собрал более 250 российских и зарубежных специалистов, на нем выступили 23 спикера. Программа будущего мероприятия обещает быть не менее насыщенной.



Так, эксперты собираются обсудить строительство складских комплексов при редевелопменте промышленных территорий. В настоящее время в столице реализуется множество проектов по комплексному развитию бывших промзон. Участки застраиваются не только новым жильем и социальными учреждениями, но и технопарками и иными объектами.



Столичные власти активно поддерживают создание новых рабочих мест на месте полузаброшенных промзон. Передовой опыт вызывает интерес в других регионах, однако успешная реализация ожидает не все проекты. В прошлом году резонансной стала ситуация вокруг ревитализации промзоны «Горская» в Петербурге.



Сообщалось, что инвестор «Мегалайн» подготовил масштабный проект преобразования заброшенной стройплощадки на побережье Финского залива. Помимо IT-деревни, музея и туристических объектов в планы входила постройка крупного промышленного комплекса со складами малого формата гибкой планировочной структуры, которые востребованы у представителей малого и среднего бизнеса. Предполагалось, что в «Горской» будут заниматься разработкой отечественных наукоемких технологий.



Несмотря на злободневность, а также рассчитанный экономический и социальный эффект, проект лишился поддержки властей. Планы по ревитализации «Горской» по-прежнему актуальны, но место социально значимого проекта заняла идея другого инвестора, который решил застроить побережье развлекательными объектами, включая яхт-клуб.



В свою очередь инсайдерские источники сообщают о том, что новый проект – прикрытие для строительства закрытого элитного поселка, а марина будет использоваться под стоянку для яхт, куда вход большинству будет закрыт. В любом случае, на текущий момент работы не могут быть начаты. «Мегалайн» судится с чиновниками из-за неправомочного отказа в реализации уже спроектированных объектов. На время разбирательств суд ввел обеспечительные меры.



В это время в Москве по программе создания мест приложения труда строят сразу 5 технопарков. О реализации данной программы в рамках реновации промзон спикеры Light Industrial 4.0 собираются поговорить в ходе 2 сессии форума. Событие состоится в пространстве GreyGreen Event Space. Примечательно, что лофт расположен на территории общественного кластера «Красная Стрела», размещенного в здании бывших купеческих складов начала ХХ века.