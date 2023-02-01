За участие в ПМЭФ-2023 требуют миллион. Но выгодные контракты никто не гарантирует

Фонд Росконгресс раскрыл условия участия в очередном Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня в КВЦ «Экспофорум». В этом году предусмотрен единый пакет участия, а его стоимость составляет 720 тысяч рублей. Причем, со 2 февраля цена вырастет до 960 тысяч рублей.

За эту сумму компанию допустят к участию во всех мероприятиях деловой и культурной программы, кроме специальных по приглашениям. Участник также может рассчитывать на доступ в зоны делового общения на площадке Форума.

Тема ПМЭФ еще не выбрана, однако, как и в другие годы, мероприятие обещает собрать тысячи участников из сотен стран. Однако Форум – это не только обсуждение актуальных вопросов. Его также позиционируют как одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, на котором можно найти бизнес-партнеров и заключить с ними соглашения о сотрудничестве. Например, в прошлом году на ПМЭФ подписали почти 700 соглашений на общую сумму 5,6 трлн рублей. Другой вопрос, сколько из них реально будут реализованы.

Дело в том, что некоторые проекты, соглашения по которым заключались на Форуме в предыдущие годы, так и не увидели свет. Концы этих историй нужно искать в кабинетах Смольного, ведь власти Петербурга далеко не всегда торопятся выполнять обещания, данные инвесторам. Судьбу некоторых проектов проследили петербургские СМИ.

Так, в Сети появилась аудиозапись одного из судебных процессов с инвестором, в ходе которого представители Смольного признали, что подписанное с ним соглашение на ПМЭФ не может препятствовать заключению соглашений с другими инвесторами на тот же проект, пишет «Новый день».

Издание приводит несколько примеров разрыва инвестиционных соглашений. Например, это договоренности с компанией «Технониколь» по строительству производства минеральных изоляционных материалов. Проект так долго находился в подвешенном состоянии, что компания перенесла его в ОЭЗ Новгородской области. А УК «Бюро имущественных операций» договорилась с городом о реконструкции бывшего завода «Красный треугольник». Год спустя чиновники отдали объект другому инвестору. Так и не были реализованы проекты по строительству скоростной электрички от аэропорта Пулково до Витебского вокзала с ООО «Аэроэкспресс» и легкорельса от станции метро «Кировский завод» до Красного Села с итало-турецким консорциумом ICA.

Или, например, планы по созданию семи развлекательных парков с инвестициями в 20 млрд рублей. Рамочное соглашение было заключено на ПМЭФ-2018 с НКО «Российская ассоциация парков и производителей аттракционов», но дальше дело не пошло. Забуксовала и реализация проекта строительства перинатального центра в Калининском районе, инвестировать в который хотела компания «АВА-Петер».

Одним из важных социальных проектов для Петербурга мог бы стать план по развитию территории бывшей промзоны «Горская» в Лисьем Носу, предложенный компанией «Мегалайн». Соглашение о его реализации город заключил с инвестором на ПМЭФ в 2021 году. Раньше в Горской располагались производства и строительная техника для комплекса защитных сооружений города от наводнений. Девелопер предложил создать на участке инновационный IT-центр. Часть территорий отдавалась под популярные у бизнеса склады формата light industrial, еще часть – под культурный кластер с туристической инфраструктурой, музеями дамбы и комплекса защитных сооружений со смотровой вышкой. На площадке также обещали построить гостиницы, провести масштабное озеленение, создать велодорожки и прогулочные зоны, обустроить набережную.

В проект планировалось вложить 60 млрд рублей. Он мог бы дать городу более 17 тысяч новых рабочих мест, включая вакансии для представителей IT-сферы и комфортные рабочие места для них. Стоит отметить, что за год «Мегалайн» провела большую работу над проектом. Так, специалисты компании выбрали победителя международного конкурса на лучшую концепцию для «Горской», провели маркетинговые исследования, сформировали технико-экономические показатели проекта, подготовили документы для присвоения проекту статуса стратегического.

Однако на ПМЭФ-2022 стало известно, что участок отходит другому инвестору. По данным «Фонтанки», это структуры Газпрома и АО «Корпорация Туризм.РФ». Инвесторы заявили о создании яхтенного порта с многофункциональным развлекательным центром. Позже в СМИ утек проект, предполагающий строительство закрытой зоны с коттеджами, футбольным полем и развлечениями для элит. В ответ «Мегалайн» обратился в суд, требуя от комитетов Смольного компенсировать расходы, которые компания понесла при подготовке к реализации проекта, а это 240 млн рублей. Еще один иск к комитету по инвестициям компания подала, потребовав рассмотреть документы в целях присвоения проекту статуса стратегического. Дело инвестор выиграл, однако комитет по инвестициям подал апелляцию.

Из этого можно сделать вывод, что городские чиновники относятся к подписанным соглашениям несерьезно и готовы отдать территорию или проект даже в том случае, когда уже есть договоренность с инвесторами. Все это не могло не сказаться на инвестиционном рейтинге Петербурга, который ежегодно присваивает регионам Агентство стратегических инициатив. В последние годы позиции Северной столицы в нем весьма неустойчивы. Так, в 2021 году город занял 8 место вместе с Самарской, Сахалинской и Ярославской областями.