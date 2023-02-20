Борьба с симптомами: в Петербурге предложили поднять штрафы за нелегальную торговлю

Ранее был отложен ремонт Апраксина двора, известного в том числе крупнейшими партиями контрафакта.

В Центральном районе Петербурга обеспокоены нелегальной торговлей. По словам представителей администрации, самодельные ларьки с сомнительным товаром можно увидеть даже рядом со знаковыми объектами культуры. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков предложил ударить по нелегальщине более солидными штрафами, чем 500 рублей.

За 2022 в Центральном районе прошел 191 рейд по местам нелегальной торговли. Проверяющие составили по их итогам 990 протоколов. Об этом сообщила глава районной администрации Елена Федорова. В ответ на это вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков предложил усилить меры борьбы с несанкционированной торговлей.

«Я бы хотел обратиться к депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга по поводу кратного увеличения суммы штрафов за незаконную торговлю», – заявил он.

При этом депутат городского парламента Ирина Иванова заметила, что штрафовать иногда попросту некого. Не всегда можно выяснить, кому принадлежат торговые точки. В таких случаях незаконное сооружение сносят силами специальных городских служб.

Эксперты надеются, что петербуржцы поддержат инициативу увеличения штрафов. При этом горожане сами активно подключаются к борьбе за облик города. Как сообщают очевидцы, даже будучи пойманными, лоточники вскоре возвращаются на насиженные места. Добиться очистки территорий от них не так-то просто. Например, от ларька у станции метро «Приморская» удалось избавиться только после вмешательства Следственного комитета.

Самыми крупными партиями сомнительной продукции может «похвастаться» рынок Апраксин двор. Количество единиц товаров без лицензий, изымаемых там во время рейдов, может достигать нескольких тысяч. Очевидно, что рейды не решают корень проблемы, а борются с ее симптомами.

Апраксин двор – это один из крупнейших и старейших памятников культуры в городе. Его еще называют колыбелью российской торговли, отсюда свой путь начинали многие известные представители бизнеса. Текущее состояние квартала нельзя называть достойным столь знакового объекта. Большинство корпусов – аварийные, но даже их пытаются сдать в аренду. Закономерно, что использовать частично руинированные площади будут те, кому они по карману.

В течение более десятка лет предприниматели изъявляют готовность вложиться в развитие «Апрашки» и возвращение ей былого значения. Но именно это направление работы не вызывает у чиновников интерес, все предложенные проекты пока остаются на бумаге. Недавно в компании GloraX, обещавшей вложить в реконструкцию объекта около 50 млрд рублей, сообщили о приостановке проекта. Заключенное ранее соглашение с городом говорит только о намерении и не устанавливает точных сроков и объемов работ, заявил инвестор.