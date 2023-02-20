  • 20 Февраль 2023
USD 21.02.2023 74.0432 -0.7156
USD ММВБ 18:36 74.8371  
EUR 21.02.2023 79.1330 -0.4774
EUR ММВБ 18:36 79.8953  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Датская Maersk окончательно покинула Россию, отдав другой компании свои активы в Петербурге и Новороссийске

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Транспортно-логистическая Maersk передала новому владельцу свои площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Известно, что это были последние активы организации на территории РФ.

Новым владельцем логистических площадок A.P. Moeller-Maersk A/S стала компания IG Finance Development Limited. Продажа активов была осуществлена в рамках решения датской организации покинуть Россию. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что в процессе перехода объектов новому владельцу всем оставшимся 50 сотрудникам предложат работу. IG Finance Development Limited стала владельцем площадки в Новороссийске, рассчитанной на 1 500 морских контейнеров и имеющей площадь 28 750 квадратных метров. К компании также перешел склад в 23 500 "квадратов", расположенный на территории Петербурга. Известно, что он заработал только три года назад, в 2020 году.

Сделка между организациями уже получила разрешения регулирующих органов в ЕС и России, после чего, 17 февраля, вступила в силу.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что офисно-гостиничный комплекс, расположенный на Лиговском проспекте, может сменить владельца, та как финский концерн EKE оставляет свой последний объект в России.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram