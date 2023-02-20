Датская Maersk окончательно покинула Россию, отдав другой компании свои активы в Петербурге и Новороссийске

Транспортно-логистическая Maersk передала новому владельцу свои площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Известно, что это были последние активы организации на территории РФ.

Новым владельцем логистических площадок A.P. Moeller-Maersk A/S стала компания IG Finance Development Limited. Продажа активов была осуществлена в рамках решения датской организации покинуть Россию. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что в процессе перехода объектов новому владельцу всем оставшимся 50 сотрудникам предложат работу. IG Finance Development Limited стала владельцем площадки в Новороссийске, рассчитанной на 1 500 морских контейнеров и имеющей площадь 28 750 квадратных метров. К компании также перешел склад в 23 500 "квадратов", расположенный на территории Петербурга. Известно, что он заработал только три года назад, в 2020 году.

Сделка между организациями уже получила разрешения регулирующих органов в ЕС и России, после чего, 17 февраля, вступила в силу.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что офисно-гостиничный комплекс, расположенный на Лиговском проспекте, может сменить владельца, та как финский концерн EKE оставляет свой последний объект в России.