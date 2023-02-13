Последний в России недостроенный объект финского EKE в Петербурге забирает другой владелец

Офисно-гостиничный комплекс, расположенный на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, сменит владельца. Так, финский концерн EKE оставляет свой последний объект в России.

Комплекс San Gally Park планировали возвести еще в 2017 году. Тогда EKE приобрел 2,5 гектара на Лиговском проспекте, после чего рассчитывал возвести БЦ обще площадью 47 тысяч квадратных метров. В общей сложности инвестиции в проект оценивались в 9,3 миллиардов рублей.

Однако в настоящее время объект построен лишь на 30%, поэтому новому владельцу в последствии придется вложить в каждый квадратный метр около 150 тысяч рублей. Об этом пишет Коммерсант.

Известно, что покупателем объекта станет группа RBI Эдуарда Тиктинского. Площадку могут переделать под апарт-комплекс. Приблизительная стоимость San Gally Park оценивается специалистами от трех до шести миллиардов рублей.