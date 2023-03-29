Прибыль петербургских предприятий упала почти на 50%

На территории Северной столицы сократилась прибыль предприятий. Показатель упал почти на 50%.

Так, за вторую половину прошлого года совокупная прибыль предприятий Петербурга уменьшилась на 45,4%, а в целом за год бизнес просел на 13%. Об этом сообщает "Петроград" со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению экспертов, ситуация с прибылью предприятий ухудшилась более чем в половине регионов России, однако сильнее всего уступил бизнес в Еврейской автономной области. Там показатель поменялся на 101,5%. При этом город на Неве занимает девятое место антирейтинга.

В абсолютном выражении прибыль предприятий Культурной столицы стала меньше на 2,15 триллиона рублей по сравнению с 2021 годом.