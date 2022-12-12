В Петербурге будет организована третья площадка ОЭЗ

В Петербурге в скором времени появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ), на создание которой потратят более 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день ОЭЗ занимает две площадки в городе.

Две площадки ОЭЗ “Санкт-Петербург”, это “Нойдорф” в Стрельне, общей площадью 19 га, и “Новоорловская” в Каменке площадью в 163 га. Однако на северной площадке ОЭЗ уже осталось мало земли. По это причине, в городе на Неве появится третья площадка “Парнас”, которая будет расположена на съезде с КАД. Как пишет АБН, об этом рассказал зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) города Дмитрий Прожерин.

Площадь “Парнаса” составляет 27 га. На подготовку инженерной и транспортной инфраструктуры новой площадки, а также на ее техническое присоединение будет выделено 2,8 миллиардов рублей. На «Парнасе» будут строить только объекты резидентов ОЭЗ. Площадку “Парнас” планируют запустить в конце 2023 — начале 2024 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе в 2024 году собираются построить три новые станции метрополитена.