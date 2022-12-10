Смольный рассказал, что до 2024 года в Петербурге построят три станции метро

В Петербурге до 2024 жители города смогут спустится в новые станции станции метро. К этому году планируется построить три станции, всего работы ведутся на 19 объектах петербургского метрополитена.

В субботу, 10 декабря, в Смольном рассказали, что к 2024 году планируется завершить строительство трех новых станций метро: “Горная”, “Юго-Западная” и “Путиловская”. Об этом сообщает Neva.Today.

В настоящий момент специалисты проводят работа на 19 объектах в городской подземке. Сотрудники уже приступили к строительству шести из них, остальные находятся на этапе проектирования.

Всего до 2030 года в Северной столице, согласно плану чиновников, появятся до 31 объектов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в новогоднюю ночь продлят работу метрополитена и наземного пассажирского транспорта.