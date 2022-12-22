“АвтоВАЗ” начнет производить автомобили на петербургском заводе Nissan

В Петербурге на бывшем заводе японского автоконцерна Nissan планируется возобновить производство. “АвтоВАЗ” займется выпуском автомобилей под брендом Lada.

Генеральный директор “АвтоВАЗа” Максим Соколов отметил, что компания планирует выпускать современные, качественным автомобили, которые будут соответствовать высоким потребительским достоинствам. Также машины будут обладать высокими стандартами безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Соколов заявил, что на петербургском заводе машины будут производится в тех сегментах, которые не будут конкурировать с продукцией, выпуском которой занимается автозавод во Всеволожске.

Напомним, что завод Nissan был открыт в 2009 году. Производственных мощностей хватает на выпуск порядка 100 тысяч автомобилей в год. Однако предприятие приостановило свою работу в марте из-за логистических проблем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что находящийся в Петербурге бывший автозавод японского производителя Nissan перейдет под управление “АвтоВАЗа" в 2023 году.