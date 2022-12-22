  • 22 Декабрь 2022
USD 22.12.2022 70.5256 +1.5219
USD ММВБ 12:33 72.3052  
EUR 22.12.2022 75.0914 +1.7525
EUR ММВБ 12:33 76.8970  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

“АвтоВАЗ” начнет производить автомобили на петербургском заводе Nissan

Автор:


© Фото: скриншот Google Maps

Темы дня

В Петербурге на бывшем заводе японского автоконцерна Nissan планируется возобновить производство. “АвтоВАЗ” займется выпуском автомобилей под брендом Lada.

Генеральный директор “АвтоВАЗа” Максим Соколов отметил, что компания планирует выпускать современные, качественным автомобили, которые будут соответствовать высоким потребительским достоинствам. Также машины будут обладать высокими стандартами безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Соколов заявил, что на петербургском заводе машины будут производится в тех сегментах, которые не будут конкурировать с продукцией, выпуском которой занимается автозавод во Всеволожске.

Напомним, что завод Nissan был открыт в 2009 году. Производственных мощностей хватает на выпуск порядка 100 тысяч автомобилей в год. Однако предприятие приостановило свою работу в марте из-за логистических проблем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что находящийся в Петербурге бывший автозавод японского производителя Nissan перейдет под управление “АвтоВАЗа" в 2023 году.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram