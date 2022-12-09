"АвтоВАЗ" начнет управлять петербургским заводом Nissan в 2023 году

Находящийся в Петербурге бывший автозавод японского производителя Nissan перейдет под управление “АвтоВАЗа" в 2023 году.

Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он уточнил, что на площадке Nissan появится производство, которое, как ожидается, будет осваиваться "АвтоВАЗом".

Напомним, что в ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Северной столице. Тогда отмечалось, что это поможет сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что две компании, занимавшиеся строительством завода по производству двигателей для Hyundai в Петербурге, обратились в суд с дабы взыскать с ООО "Хендэ инжиниринг рус" 350 млн рублей.