Петербургские компании через суд требуют у Hyundai около 350 млн рублей за строительство завода

В Петербурге две компании, занимавшиеся строительством завода по производству двигателей для Hyundai, обратились в суд с целью взыскать с ООО «Хендэ инжиниринг рус» крупные долги. Организации считают, что им задолжали почти 350 млн рублей.

Завод по производству двигателей Hyundai был открыт в сентябре 2021 года, а с октября начались трудовые будни на предприятии. Однако весной 2022 года компания приостановила свою деятельность. Такое решение было принято из-за дефицита комплектующих и проблем с логистикой. Об этом сообщает Neva.Today.

Оказалось, что компания Hyundai до сих пор не расплатилась со всеми организациями, которые принимали участие в строительстве завода.В связи с этим АО «Строительно–монтажное управление №2 треста 16» требует через суд 185 млн рублей, а ООО «Стройтехимпорт» – 156 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге перед судом предстанет мужчина, который заказав доставку, решил, не расплачиваться за нее и при помощи пневматического пистолета отпугнуть курьера.