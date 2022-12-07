  • 7 Декабрь 2022
USD 08.12.2022 62.9372 0.0269
USD ММВБ 19:15 62.8508  
EUR 08.12.2022 65.8966 -0.2121
EUR ММВБ 19:15 66.0627  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургские компании через суд требуют у Hyundai около 350 млн рублей за строительство завода

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Петербурге две компании, занимавшиеся строительством завода по производству двигателей для Hyundai, обратились в суд с целью взыскать с ООО «Хендэ инжиниринг рус» крупные долги. Организации считают, что им задолжали почти 350 млн рублей.

Завод по производству двигателей Hyundai был открыт в сентябре 2021 года, а с октября начались трудовые будни на предприятии. Однако весной 2022 года компания приостановила свою деятельность. Такое решение было принято из-за дефицита комплектующих и проблем с логистикой. Об этом сообщает Neva.Today.

Оказалось, что компания Hyundai до сих пор не расплатилась со всеми организациями, которые принимали участие в строительстве завода.В связи с этим АО «Строительно–монтажное управление №2 треста 16» требует через суд 185 млн рублей, а ООО «Стройтехимпорт» – 156 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге перед судом предстанет мужчина, который заказав доставку, решил, не расплачиваться за нее и при помощи пневматического пистолета отпугнуть курьера.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram