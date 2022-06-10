На ПМЭФ ждут министра здравоохранения Индии

Петербургский международный экономический форум посетит делегация из Индии. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в индийском правительстве, в мероприятии примет участие министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербургском международном экономическом форуме примут участие свыше пяти сотен спикеров. Ожидаются делегации правительств и центробанков ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта. Мероприятие также посетят члены бизнес-организаций Италии, Канады, США, Франции. Будут в числе участников представители научных и культурных сообществ из РФ, Китая, Индии, Кубы.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Северной столице с 15 по 18 июня.