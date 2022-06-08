Петербург собирается подписать на ПМЭФ-2022 более 40 соглашений

В Петербурге с 15 по 18 июня будет проходить ежегодный экономический форум. Власти города в рамках мероприятия собираются подписать более 40 соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Почти половина из них будут инвестиционными, с российскими корпорациями, местными предприятиями и компаниями, а также финансовыми институтами. В дни ПМЭФ также планируют подписать ряд соглашений о развитии сотрудничества Петербурга с другими регионами странами.

В деловую программу также включены 13 дискуссионных сессий с участием ведущих российскиъ и международных экспертов по ключевым вопросам развития Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что более пяти сотен спикеров будут участвовать в ПМЭФ-2022. В организации и проведении форума принимают участие более 800 волонтеров. Они будут обеспечивать информационную и логистическую поддержку участников.