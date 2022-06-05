Петербург готовится к ПМЭФ с шампунем

В Петербурге полным ходом идет подготовка к Петербургском международному экономическому форуму, который пройдет в городе с 15 по 18 июня. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проведены масштабные работы по благоустройству.

На Волхонском и Пулковском шоссе, Витебском, Московском, Вознесенском проспектах, Стартовой улице, набережной Обводного канала и реки Екатерингофки к приближающемуся событию обновили асфальт. Мероприятия по благоустройству прошли и на Исаакиевской площади.

Оформление города включает и высадку цветов, а также размещение их в навесных конструкциях. Свыше 1500 кашпо с цветами уже появились по пути из аэропорта к центру Петербурга.

Перед приездом гостей город тщательно уберут. Многие улицы помоют с шампунем. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербург на форум приедут представители более 90 стран.