Робот Дуняша, говорящая сода и египетский шатер: самые необычные стенды ПМЭФ-2022

На Петербургском экономическом форуме представили необычные стенды в первый день мероприятия сегодня, 15 июня. Форум будет проходить до 18 июня. Свое участие подтвердили более 500 спикеров из разных стран мира.

Посетителей впечатлил стенд из цветов, который посвящен 60-летию полета в космос, стенд Северной столицы с надписью "Петербург будущего", стенд Египта, представленный в виде шатра и электронной инфодоской рядом с ним, а также стенд "Арктика: территория диалога".

Также запоминается яркий стенд с вышитой мастерами из Чувашии картой России, а также стенд с отечественным грузовиком-электромобилем.

Кроме того, интерес у участников форума вызвала робот Дуняша. Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что робота наделили интересной внешностью - белокурыми локонами, чепчиком, розовым в горошек платье и большими белыми бусами. Посетители могут купить у нее кофе, мороженное и даже пообщаться на разные темы. Стент назвали Cyber cafe.