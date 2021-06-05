На ПМЭФ сделали 52 тыс. тестов на COVID-19

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум ПМЭФ-2021. С 2 по 5 июня в городе на дискуссионных площадках выступали спикеры и подписали соглашения о сотрудничестве. В связи с эпидемиологической обстановкой каждый участник форума обязан был сдать тест на коронавирус.

Как сообщает Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ и советник президента России, за период работы форума было сделано 52 тысячи тестирований. Среди них только у 500 участников подтвердилось наличие вируса COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о заключенных контрактах на ПМЭФ на сумму почти в 4 триллиона рублей.