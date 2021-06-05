Во время ПМЭФ Оперштаб не предоставил данных по эпидемобстановке

В Петербурге пропала статистика по ежедневным инфицирования коронавирусом. Данные регулярно публиковались на сайте Оперативного штаба, однако с 3 июня статистика не появляется. Петербургский Международный экономический форум проходит в городе с 2 по 5 июня.

Накануне форума Оперштаб предоставил статистику, констатировав увеличение заболевших на 23%. Напомним, в первый день ПМЭФ-2021 зарегистрировали новый случай инфицирования. Волонтерка из Москвы стала первым участником с “ковидом”.

Всего за период проведения форума было сделано 52 тысячи тестов на наличие вируса COVID-19. Среди них 500 участников оказались инфицированными.