Курс доллара достиг значения марта 2018 года

На утренних торгах Московской биржи во вторник, 24 мая, курс доллара продолжил своё снижение и достиг отметки менее 57 рублей. Это очередное обновление пятилетнего максимума — в прошлый раз такого показателя американская валюта достигала в марет 2018 года.

Продолжил снижение и курс евро. Он достиг отметки менее 59 рублей.

В настоящий момент индекс Мосбиржи упал на 0,8%. Также зафиксировано снижение индекса РТС на 0,12%.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что доход России от поставок газа в Европу может достичь отметки в 100 млрд долларов. В эту цифру не входят доходы от реализации странам Евросоюза нефти и угля.