Доход России от поставок газа в Европу может достичь 100 млрд долларов

На фоне резкого роста цен на природный газ доход России от его продажи странам Евросоюза может достичь 100 млрд долларов. Такую цифру называет в своей статье для французской газеты Echos обозреватель Винсент Колен, ссылаясь на аналитиков Citi. Уточняется, что эта цифра почти вдвое больше прошлогоднего дохода, хотя и тогда цены уже были высокими. Он не учитывает доходы России от продажи других видов сырья, в частности, нефти или угля.

Эксперт высказал мнение, что победа в первом раунде «энергетической битвы» осталась за Россией. Если Европа уменьшит объем покупки газа, возможное падение российского дохода компенсируется скачком цен.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что США вероятно придется занять денег у Китая, чтобы отправить военную помощь Украине.