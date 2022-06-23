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Петербуржцы жалуются на "валютный лохотрон" при покупке долларов в банке

Автор:

Деньги
© Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

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Курс доллара по данным на четверг, 23 июня, составляет 53,2 рубля. Однако петербуржцы жалуются на "валютный лохотрон" в обменниках цена валюты намного выше.

Доллар в "Интерпрогрессбанке" можно купить по 70 рублей, продать - за 49 рублей. Приобрести евро петербуржцы могут за 73 рубля, продать за 52 рубля, - сообщает "МК в Питере".

В "Сбербанке" курс выше: стоимость доллара для покупки -  71,77 рубля, продажи -  58,23. Продается евро за 82 рубля, покупается за 55,83 рубля.

Продать валюту в банке "Абсолют" нельзя, только купить по курсу евро - 55 рублей, доллар - 52.

Цены нет, потому что валюту вам не продадут. Никакую. Наличной валюты нет, поэтому и цену не ставим. С февраля нет, - отметили в банке.

Заведующий кафедрой банковского дела в Высшей школе экономики Василий Солодков объяснил сложившуюся ситуацию - курс Центрального Банка складывается по итогам биржевых торгов. Валюта, приобретаемая на торгах, не снимается со счета. Доллары и евро, которые покупаются в банке являются наличной, ее можно использовать. Поэтому с юридической точки зрения действия банков законны. 

 

 

 

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