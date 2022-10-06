В России появились онлайн бивалютные депозиты

На фоне постепенного отказа от доллара российские предприниматели стали искать другие валюты для вложения своих средств. Одним из инструментов стал бивалютный депозит, в рамках которого сделки можно заключать онлайн.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, многие российские предприниматели постепенно уходят от долларов и евро в китайский юань, таким образом объём бивалютных депозитов в паре рубль/юань среди корпоративных клиентов банка уже достиг более 3,5 млрд рублей.

«Мы считаем юань интересной и перспективной валютой. С точки зрения валютного курса юань — стабильная валюта, ведь у ЦБ Китая более $3 трлн международных резервов, что гарантирует дальнейшую стабильную динамику. Россия приобретала в международные резервы юани несколько лет и сейчас является крупнейшим держателем этой валюты, имея в юанях более $100 млрд», – приводит слова заместителя Председателя Правления Сбербанка Анатолия Попова пресс-служба банка.

Попов также отметил, что доступность продукта в интернете и его повышенная доходность делают бивалютные депозиты востребованными среди бизнеса.

Ставка по продукту складывается из двух частей: стандартной ставки и дополнительной доходности в виде опционной премии, которая выплачивается независимо от того, конвертировался депозит или нет.

К тому же бивалютный депозит можно использовать как альтернативу покупки-продажи валюты без взимания комиссии.