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В скором времени россиян в Сети сможет защитить "Вепрь"

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© Фото: Pxhere

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Для эффективного выявления потенциальных угроз в Сети на территории России может быть запущена специальная программа под названием "Вепрь".

Известно, что запуск программы осуществит Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Известно, что она занималась "Вепрем" с, прошлого, 2022, года. Об этом пишет "Петроград".

Сейчас в России только готовятся к запуску программы, которая смогла бы защитить пользователей от различных угроз в интернет-пространстве. Задача по реализации проекта лежит на Главном радиочастотном центре, который подведомственен Роскомнадзору. 

Специалисты уже тестируют первые модули "Вепря", однако полноценный запуск планируется осуществить во второй половине 2023 года.

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