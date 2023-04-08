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В России с самого детства могут начать обучать езде на электросамокате

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© Фото: Baltphoto

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В российских школах и детских садах могут ввести курс безопасной езды на электросамокатах. 

Известно, что с соответствующей инициативой в Минпросвещения обратился Минтранс РФ. По мнению специалистов, такие занятие со школьниками и воспитанниками детских садов в перспективе сократят количество ДТП, а также травм как у пешеходов, так и у самих самокатчиков. Об этом сообщает "МК в Калининграде".

По данным Госавтоинспекции, за прошлый год было зафиксировано примерно тысяча ДТП с участием электросамокатов, при этом 19 пострадавших выжить не смогли, а еще 941 человеку понадобилась помощь медиков. 

Эксперт по городскому транспорту, учредитель и главный редактор транспортного издания "Бюро Икс" Роберт Ян считает, что дети становятся жертвами ДТП, так как их должным образом не учат пользоваться выбранными средствами передвижения.

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