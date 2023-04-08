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За минувшую зиму популярность отечественных горнолыжных курортов среди россиян выросла на 15%

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© Фото: Baltphoto/Павел Долганов

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Жители России стали чаще делать выбор в пользу отечественных горнолыжных курортов. 

По итогам зимы выяснилось, что популярность отечественных горнолыжных курортов среди россиян выросла на 15%. Об этом пишет телеканал "360".

При этом самым востребованным курортом в минувшем сезоне стала Красная Поляна. В результате на нее пришлось около 60% продаж всех туров. Следом идет Домбай с 20% от всех продаж. Кроме этих двух горнолыжных курортов россияне приобретали путевки в Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш.

Отмечается, что в среднем за один тур граждане отдавали 70,5 тысячи рублей. Известно, что это на 10% больше, чем в прошлом сезоне. Больше всего цены подскочили на путевки в Красную Поляну.

А вот доля путевок по зарубежным направлениям за сезон сократилась. В основном россияне отправлялись в Армению, Турцию, Грузию и Андорру.

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