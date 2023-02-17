Некоторые петербуржцы в ближайшем времени смогут получить дополнительно проиндексированные пенсии

В ближайшем будущем определенным категориям россиян проиндексируют выплаты. Известно, что в некоторых субъектах России этим вопросом уже занялись, однако скоро это распространится и на остальные субъекты.

Пенсионный эксперт Сергей Власов напомнил, что дополнительные выплаты к пенсии положены ветеранам труда, труженикам тыла, а также пострадавшим от политических репрессий и реабилитированным в последствии россиянам. Для каждого региона размер пособия таких граждан отличается, пишет "МК в Мурманске".

Известно, что некоторые регионы уже проиндексировали соответствующие выплаты еще в январе, однако большинство субъектов России только планируют увеличить пенсии в самые ближайшие сроки.

Напомним, что в Северной столице ветеранам труда, которые получают страховую пенсию, ежемесячно начисляют 1 113 рублей сверху. Труженики тыла каждый месяц получают дополнительно 1 609 рублей независимо от наличия работы и уровня доходов, а пострадавшие от политических репрессий и впоследствии реабилитированные граждане, проживающие в Петербурге, могут ежемесячно получать компенсацию в размере 5 412 рублей, либо 2 708 рублей в зависимости от ситуации.