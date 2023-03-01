Четыре десятка машин для МЧС отправились из России в Бишкек

На встречу по случаю передачи Кыргызстану техники для МЧС от России, состоявшейся в первый день весны, приехали министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков, а также начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

Кроме того, в мероприятии участвовал и глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров. В общей сложности республике передали 40 машин, сообщает АБН.

Известно, что Россия предоставила технику Кыргызстану на безвозмездной основе. Соответствующие мероприятия прошли в среду, 1 марта. Напомним, что соглашение об отправке машин МЧС в Кыргызстан еще раньше было подписано главой КР Садыром Жапаровым и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает АБН, технику произвели на российском автомобильном заводе в "Варгаши". При этом каждая единица способна вместить в себя до 6 тонн воды и 360 литров пены.

Отмечается, что машина имеет 18 водяных шлангов разного диаметра, гидрант, приспособлением, собирающим воду, тремя лестницами разных размеров и прочими инструментами для спасательных работ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге появится генерального консульства Киргизии.