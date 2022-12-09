Россияне рассказали о подорожавших за неделю продуктах

Среди россиян был проведен социологический опрос, в котором они отметили, какие товары и услуги подорожали больше всего. Более трети опрошенных заметили подорожание птицы и мяса.

Как передает “МК в Калининграде”, на этой неделе в России 26% респондентов заметили увеличение цен на хлебобулочные изделия. Также 38 % россиян заметили подорожание мяса и птицы. Среди опрошенных 25% заявили о подорожании куриных яиц, а 30%респондентов заметили выросшие ценника на молочные продукты.

Отмечается также, что 23% отметили подорожание растительного масла, 24% — сахара, 33% — на рыбу и морепродукты, 23% — на фрукты и овощи и 21% опрошенных заявил о подорожании макаронных изделий.

Из хозяйственных товаров 23% отметили подорожание моющих средств, а 21% — средств личной гигиены. Подорожание одежды и обуви заметили 25% респондентов, 19% заявили о подорожании бытовой техники. По мнению 20% россиян подорожал бензин.