Петербуржцы могут три раза в неделю летать на Шри-Ланку самолетами из Москвы

Чтобы отправиться прямым рейсом до Шри-Ланки жители Петербурга могут посетить Москву, откуда уже с февраля перевозчик Red Wings по этому направлению выполняет три рейса в неделю. Допускается, что с марта количество самолетов может быть увеличено.

С февраля 2023 года авиакомпания Red Wings повысила частоту рейсов на Шри-Ланку до трех в неделю, а в марте появитяс еще один рейс, который будут запускать каждые 10 дней. Об этом сообщает АБН со ссылкой на заявление официального представителя авиаперевозчика.

Отмечается, что Шри-Ланка очень востребована у россиян и является перспективным направлением. Впервые самолеты Red Wings начали летать по этому направлению в конце декабря с частотой два раза в неделю.

Напомним, что до 2007 года Red Wings называлась "Авиалинии 400".