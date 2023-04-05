Весной в России магазины Zara начнут принимать посетителей под новым названием

Некоторые бренды после временной приостановки деятельности на территории России вернулись, но уже с новым названием. Тоже самое ждет и известную Zara, вещи которой можно будет купить уже этой весной.

В среду, 5 апреля, появилась информация, что очередной бренд возвращается в Россию, но под другим названием. Речь идет о магазинах, принадлежащих испанской группе Inditex. Среди продукции компании есть и Zara. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что в настоящее время все торговые точки уже подготовили к открытию, поэтому оно произойдет в апреле либо мае. Коллекции с бирками уже изготовлены и завезены в Россию, однако новое название магазинов пока не раскрыли.