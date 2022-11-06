Новая мода: ливанская компания вернет в Россию Zara и Pull&Bear

Десятки зарубежных компаний-производителей одежды покинули российский рынок. Россияне стали чаще покупать вещи у российских брендов, а также искать предметы гардероба на маркетплейсах. Однако есть вероятность, что весной жители России снова получат доступ к коллекциям Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Как пишет РИА Новости, ливанская компания Daher, у которой уже есть франшиза Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока, недавно купила Index — одного из крупнейших в мире дистрибьюторов одежды. Предположительно магазины в России будут носить новое название — New Fashion.

Детали сделки не известны, но по слухам российское подразделение оценили в 12 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Lime и "Стокманн" задумались о запуске товаров для дома после ухода из России Zara Home, H&M Home и IKEA.