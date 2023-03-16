Среди россиян юани стали пользоваться большей популярность, чем евро

Китайская валюта забрала лидерство у евро. Теперь среди россиян большей популярностью пользуются юани, считают эксперты.

К соответствующим выводам можно прийти, исследовав материалы компании "Финам". Так, в юанях средства сейчас хранят 17% физических лиц, в то время как в евро — 8% граждан. Об этом пишет АБН.

Тем не менее, лидерство по хранению сбережений в наличной форме остается за рублем. Уточняется, что российскую валюту предпочитают 34,9% граждан, а на втором месте оказался американский доллар.

Предполагается, что в будущем вперед могут вырваться валюты, привязанные к золоту.