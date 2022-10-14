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Путин заявил, что частичная мобилизация закончится в течении двух недель

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© Фото: Baltphoto

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Президент России заявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течении двух недель.

Как пишет РИА Новости, глава государства заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. Владимир Путин также сообщил, что уже 222 тысячи человек уже направлены в части из 33 тысяч запланированных. Предложений от Министерства обороны об увеличении числа мобилизованных не поступало, отметил президент.

"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается", — пояснил Путин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге суды приняли десять исков, направленых на оспаривание решений о частичной мобилизации. Наибольшое число таких исков пришлось на Фрунзенский районный суд.

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