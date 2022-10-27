Российскую энергосистему назвали одной из самых надежных в мире

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по иностранным инвестициям заявил, что Россия имеет одну из самых надежных энергосистем.

Как пишет тв360, Мишустин также сказал, что энергосистема страны открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов.

Премьер-министр добавил, что в России существуют понятные условия для ведения бизнеса, также с точки зрения налоговой нагрузки. Он назвал деловую среду России комфортной для отечественного и зарубежного бизнеса.

Ранее также сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин возложил новые обязанности на вице-премьеров страны. Теперь они будут курировать высокотехнологичные направления.