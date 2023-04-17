В России предложили с 14 лет привлекать к ответственности за живодерство

Чтобы пресекать склонность к садизму у самых истоков и предотвратить более печальные последствия, специалист рекомендовал наказывать юных живодеров с 14 лет. В связи с этим на территории России могли бы рассмотреть вариант создания всероссийской базы живодеров.

Адвокат Леонид Исаев считает, что сейчас в России за безопасностью животных следят хуже, чем за человеческой, поэтому начинающие садисты часто используют этот шанс. Подчеркивается, что безнаказанность и формальные наказания могут повлечь за собой повышение уровня жестокости вплоть до причинения вреда человеку. Об этом сообщает "МК в Калининграде".

По мнению специалиста, имеет смысл создать специальный сайт, где будут перечислены имена осужденных ранее живодеров и приговор, который им был вынесен, а также дата его вступления в законную силу. Таким образом, факт содеянного будет преследовать злоумышленника всю жизнь.