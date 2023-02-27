Россиянам напомнили о запрете вывоза "яиц дракона" из Териберки

Туристы, приезжающие в Мурманскую область со всех уголков России, продолжают пытаться увезти с собой "яйца дракона". О том, почему нельзя присваивать камни из природного парка в Териберке россиянам напоминалось неоднократно, однако проблему это не решило.

"Яйца дракона" из Териберки продолжают изымать у туристов прямо в аэропорту Мурманска. В самом парке специалисты обеспечивают сохранение природных объектов и памятников. Здесь можно встретить представителей нескольких видов млекопитающих,а также разных птиц, рептилий и амфибий. Охотиться на территории объекта, а с недавних пор и вывозить камни строго запрещено. Об этом пишет "МК в Мурманске".

Более того, некоторые смекалистые туристы даже выставляют свои незаконно приобретенные сувениры на продажу в интернете. Напомним, что административная ответственность за воровство камней с территории парка, приравниваемая к вандализму, была введена в 2021 году. Тогда случаи кражи "драконьих яиц" участились.