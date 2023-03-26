Ожидаемая продолжительность жизни россиян увеличилась почти на три года

Россияне теперь могут прожить на несколько лет дольше значений, которые фиксировались раньше.

Специалисты заметили, что ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации увеличилась почти на три года. Рекордный в истории темп зафикисировали в Росстате. Об этом пишет "МК в Калининграде".

На сегодняшний день средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,76 года против 70,1 года в 2021 году. Таким образом, количество увеличилось на 2,7 лет. Тем не менее, по словам экспертов, допандемийных показателей по продолжительности жизни пока достичь не удалось.

Уточняется, что новая цифра является рекордной с 90-х годов прошлого века.