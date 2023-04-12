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В России ввели полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

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© Фото: Pxhere

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Государственная Дума РФ приняла законопроект, согласно которому запрещается продажа лицам, не достигшим 18 лет, вейпов и любых прилагающихся к нему деталей. 

Таким образом, на территории страны начал действовать полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним лицам. Кроме того, ограничение касается и устройств с жидкостью без никотина. Об этом пишет "МК в Мурманске".

О прекращении продажи подросткам вейпов говорили долгое время, но решение окончательно утвердили только на днях. Отмечается, что на голосовании многие чиновники высказались за принятие таких мер ради безопасности несовершеннолетних.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, а также другие вредные химические вещества, которая, попадая в организм, увеличивают риск развития злокачественных новообразований.

Некоторые эксперты полагают, что позже в России могут и вовсе ввести полный запрет на продажу электронных сигарет.

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