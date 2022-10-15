Впервые за пол года россияне стали больше продавать валюты, чем покупать

Граждане России впервые с марта текущего года стали продавать европейскую и американскую валюту, а не покупать.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, по итогам сентября 2022 года было зафиксировано, что объем продаж долларов и евро за вычетом покупки составил 22,4 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в марте этот показатель был равен 510 млрд рублей.

Потом, в течении пяти месяцев россияне чаще покупали валюту, так как курс был невыгодным и наличные доллары нужны были многим для поездок на отдых за границу.

Самый высокий объем продаж был зафиксирован в мае. Тогда, за вычетом покупки, он составил 239,4 миллиардов рублей. А в сентябре было куплено валюты на 139 миллиардов рублей больше, чем продано.