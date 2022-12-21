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Экономист рассказал, что будет с рублем в начале 2023 года

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© Фото: Baltphoto

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В последние время курс доллара и евро стал расти. Экономист из Калининграда Павел Голубев рассказал, стоит ли избавляться от зарубежной валюты.

Как пишет “МК в Калининграде”, по словам эксперта, в ближайшее время ожидается, что рубль потеряет в цене по отношению к евро и доллару. По прогнозу экономиста, в первые месяцы следующего, 2023-го, года курс доллара будет держаться в диапазоне от 75 до 84 рублей, а курс евро — от 82 до 95 рублей.

В связи с этим, Голубев, посоветовал не торопиться избавляться от валюты. Потому что после новогодних праздников ее можно будет выгодно продать. Также он добавил, что покупать валюту для перепродажи сейчас уже поздно, так как нужно будет долго ждать для преодоления разницы, которую берут обменники.

Экономист также посоветовал не делать поспешных решений в начале 2023 года. По его мнению, в ближайшее время не стоит ожидать возврата курса доллара к уровню 58-60 рублей.

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