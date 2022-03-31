Крепче, чем думали: рубль смог восстановиться после санкционного удара

Инвестор из США Адам Таунсенд прокомментировал текущие позиции рубля на бирже. По его словам, национальная валюта отыграла весь санкционный удар.

Рубль смог укрепиться даже в условиях ожесточенного санкционного давления на экономику. Кроме того, инфляция в России намного ниже, чем в Европе, написал эксперт в Twitter.

Напомним, что шквал санкций обрушился на Россию после объявления президентом Владимиром Путиными о начале специальной военной операции на Украине.

США, ЕС, Канада, Великобритания и ряд других стран не поддержали Россию и заявили о прекращении сотрудничества почти по всем сферам.



К слову, курс евро на Московской бирже опустился ниже 88 рублей на утро 31 марта. Также рубль укрепился по отношению к доллару и торгуется на уровне 83 рублей.