Финансовый аналитик посоветовал россиянам скорее переводить валютные кредиты в рубли

Курс доллара США по состоянию на 24 января составляет 79 рублей. Это грозит финансовыми трудностями россиянам, которые имеют кредиты в долларах.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал изданию «АБН», что, по его мнению, уже попавшие в 2008 году в подобную ловушку россияне должны были поумнеть. Если этого не произошло, была еще ловушка 2014-го с резкой девальвацией рубля. Эксперт отметил, что если люди по-прежнему берут кредиты в долларах, имея доходы рублях, то им сложно что-либо советовать.

Для помощи попавшим в такую ситуацию заемщикам, можно использовать сложные инструменты срочного рынка. Однако, они требуют специальных знаний и делать это могут квалифицированные специалисты.

Главная рекомендация эксперта — как можно скорее перевести имеющиеся задолженности по кредитам в рубли. Тем, кто только собирается взять кредит в иностранной валюте, Виталий Калугин, рекомендовал еще раз все обдумать. Он уверен, что валюты США и Европы в дальнейшем будут дорожать. Это объясняется более быстрым развитием экономик, чем в России. Поэтому валюта слабой экономики неизбежно будет дешеветь.

По данным Центробанка, россияне в 2021 году взяли в иностранной валюте кредитов на сумму свыше 19 миллиардов рублей. При этом общая сумма кредитов в рублях за год составила более 17 триллионов рублей.