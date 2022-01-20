Эксперт рассказал, что ждет российскую экономику в случае долларовых санкций США

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин оценил возможные последствия для России в случае запрета на территории страны расчетных операций в долларах. В беседе с изданием «АБН» он отметил, что в этом случае проблемы могут возникнуть у россиян, имеющих банковские вклады в долларах США.

Эксперт пояснил, что реализация угрозы президента США Джо Байдена возможна, хотя платежная система SWIFT будет сопротивляться отключению на территории России. Однако, реализация санкций возможна путем запрета обращения долларов в мировых банках через корреспондентские счета. В этом случае хранящиеся в российских банках доллары перестанут быть ликвидными, то есть окажутся замороженными.

В настоящее время общая сумма вкладов россиян в американской валюте оценивается примерно в 90 миллиардов долларов. Как уточнил Виталий Калугин, неизвестно, смогут ли они при таком сценарии получить деньги. Это связано с предполагаемым отсутствием наличных средств на такую сумму в российских банках. Эксперт напомнил, что наличные деньги из США в России ежемесячно ввозятся «тоннами».

Отмечается, что при развитии этого сценария доллары могут быть заморожены в активах. Это создаст новую проблему, так как данные денежные средства нечем заместить в балансе. Обменять их на рубли, евро или нефть не выйдет.

Эксперт отмечает, что война приведет к краху российской экономики, поэтому её с высокой долей вероятности не будет. США уже озвучили меры, которые могут быть предприняты вслед за запретом операций в долларах. Это запрет на операции в евро, прекращение поставок программного обеспечения и другие санкции.