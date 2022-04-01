Аналитик заявил о возможном снижении курса доллара до 30 рублей

К стоимости доллара 30-50 рублей могут привести существующие в России ограничения на вывоз и покупку валюты, на операции с ней и резкое падение импорта. Об этом заявил аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его словам, курс рубля определят монетарные власти исходя из баланса спроса и предложения валюты, а также потребности в ней российской экономики. При этом эксперт не стал делать долгосрочные прогнозы относительно курса рубля.

Антонов считает, что в ближайшее время Банк России начнет ослаблять меры. Возможно будет снижена ключевая ставка до 13-15% годовых или уменьшат нынешнюю комиссию на покупку валюты на бирже. Напомним, что сейчас она составляет 12%.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщало о том, что топ-менеджер Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции могут ослабить позиции доллара, но на это потребуется время. Помимо этого в нынешних условиях вырастет популярность цифровых валют.