Банк России заявил о продлении ограничении на снятие валюты

Банк России заявил о том, что он продлевает ограничения на снятие валюты. Ограничения продлятся до 9 марта.

Как сообщает Mash city, со ссылкой на пресс-службу регулятора, ограниение на сняние наличной валюты продлят до 9 марта. Пока что на территории Российской Федерации граждане могут снимать до 9 сентября десять тысяч долларов или же евро с валютного счета или вклада.

Также отмечается, что те, кто не успел снять деньги теперь смогут получть ту валюту, которая поступит на счет вклада до 9 марта 2023 года.

Прочие денежные средства будут выданы банком по рыночному курсу.

На аналогичный срок продлевают продажу валюты. На командировочные цели гражданам разрешается выдача не более пяти тысяч долларов.