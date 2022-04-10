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Финансист озвучил реальный курс доллара к рублю

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© Фото: pixabay.com

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Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов уверен, что равновесный курс составит 74 рубля за доллар.

В настоящее время российский рубль укрепляется, так как предложение превышает спрос. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на агентство Прайм.

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов оценил равновесный курс валюты, как 74 рубля за доллар. Эксперт пояснил, что предложение превышает спрос из-за того, что экспортеры реализуют 80% валютной выручки на бирже. Комиссия за покупку валюты в настоящее время составляет 12%.

Эксперт отметил, что данный курс доллара к рублю будет выгоден Министерству финансов. Он позволяет прогнозировать будущие налоговые сборы и доходы экспортеров.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 18 апреля Центробанк разрешил россиянам приобретать валюту в банках.

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