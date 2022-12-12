  • 12 Декабрь 2022
USD 13.12.2022 62.7674 +0.3861
USD ММВБ 19:15 62.7280  
EUR 13.12.2022 66.2700 +0.4293
EUR ММВБ 19:15 66.3055  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В оборот могут вернуть банкноты низких номиналов

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Темы дня

В России в обороте снова могут появится банковские билеты низких номиналов. Такое мнение высказал генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, речь идет о банкнотах в пять и десять рублей. По словам Трачука, в соответствии с потребностями рынка существует разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение.

Также известно, что к 2025 году Центральный банк РФ намерен обновить все банкноты образца 1997 года. В текущем, 2022-м, году ЦБ представил модернизированную купюру номиналом в 100 рублей.

Ранее также сообщалось, что правительство России рассматривает возможность отказа от расчета в долларах со странами-союзниками. Предполагается, что будут задействованы другие индикаторы для определения курсов национальных валют. На сегодняшний день в России возникла задача навсегда уйти от кросс-курса через американскую валюту.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram