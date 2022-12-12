В оборот могут вернуть банкноты низких номиналов

В России в обороте снова могут появится банковские билеты низких номиналов. Такое мнение высказал генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, речь идет о банкнотах в пять и десять рублей. По словам Трачука, в соответствии с потребностями рынка существует разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение.

Также известно, что к 2025 году Центральный банк РФ намерен обновить все банкноты образца 1997 года. В текущем, 2022-м, году ЦБ представил модернизированную купюру номиналом в 100 рублей.

Ранее также сообщалось, что правительство России рассматривает возможность отказа от расчета в долларах со странами-союзниками. Предполагается, что будут задействованы другие индикаторы для определения курсов национальных валют. На сегодняшний день в России возникла задача навсегда уйти от кросс-курса через американскую валюту.