Первый замглавы Минпромторга назвал оптимальный курс доллара для российских компаний

В Минпромторге назвали оптимальный для российских компаний курс иностранной валюты. Выяснилось, что для фирм больше всего подходят курс 65-85 за доллар. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на первого замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова.

По его словам, ситуация в разных отраслях неодинаковая, поэтому в некоторых из них оптимальным может быть курс в 20 рублей за доллар. Также он прокомментировал борьбу против чрезмерного укрепления российской национальной валюты. Он отметил, что сейчас курс начал двигаться, и он предостерег от оголтелой борьбы против сильного рубля. Он уточнил, что необходимо понимать, что сейчас ситуация сильно меняется.

"Ключевой риск — это скорее качели в диапазоне там 50-120. Потому что вот этого как раз ни одна экономика и ни одна отрасль не выдержит", — заявил Осьмаков.